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Факты / Украина

Динамика улучшается: в Киеве 41 случай Covid-19 за сутки

По состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали  2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице за последние сутки от Covid-19 скончался один человек, всего — 49.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 18 мая

Среди заболевших:

  • 26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет
  • 11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет
  • 4 детей: 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

Кличко отметил, что четырем пациентам была необходима госпитализация, остальные лечатся дома.

Ранее Факты ICTV писали, что  в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).

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