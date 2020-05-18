По состоянию на 18 мая в Киеве зафиксировали 2 321 случай коронавируса, за сутки — 41. В частности, коронавирусом за сутки заболели 5 медиков.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

В столице за последние сутки от Covid-19 скончался один человек, всего — 49.

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Среди заболевших:

26 женщин в возрасте от 18 до 82 лет

11 мужчин в возрасте от 29 до 65 лет

4 детей: 2 девочки в возрасте 5 и 15 лет и 2 мальчика, которым по 9 лет.

Кличко отметил, что четырем пациентам была необходима госпитализация, остальные лечатся дома.

Ранее Факты ICTV писали, что в Украине зафиксировано 18 616 случаев коронавируса, за сутки — 325. В общем 535 человек умерли (за сутки — 21), 5276 пациентов выздоровели (за сутки — 160).