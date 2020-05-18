У Києві з 22 травня запровадять наступний етап зняття карантинних обмежень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

Що почне працювати:

промислові ринки;

магазини площею до 1 000 м2;

наземний громадський транспорт;

спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

Віталій Кличко заявив, що після 22 травня у столиці відновлять роботу наземного транспорту у звичайному режимі. Кількість одиниць рухомого складу та маршрутів поки збільшується.