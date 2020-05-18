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Факти / Україна / Суспільство

Київ ослаблює карантин із 22 травня – що відкриють

У Києві з 22 травня запровадять наступний етап зняття карантинних обмежень.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко під час щоденного брифінгу.

Що почне працювати:

  • промислові ринки;
  • магазини площею до 1 000 м2;
  • наземний громадський транспорт;
  • спортзали та фітнесцентри, окрім басейнів.

Віталій Кличко заявив, що після 22 травня у столиці відновлять роботу наземного транспорту у звичайному режимі. Кількість одиниць рухомого складу та маршрутів поки збільшується.

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