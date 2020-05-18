18 мая, в день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа, СБУ обнародовала часть документов из архивов КГБ УССР, связанных с событиями после депортации крымских татар.

— Борьба крымскотатарского народа за свою Родину никогда не прекращалась. Мы собрали несколько историй из архивов КГБ о том, как крымские татары боролись за право жить на своей земле. Репрессии, преследования, ярлыки “предателей” и “экстремистов” — ничто не сломило дух этих людей, — говорится в сообщении.

Документы, опубликованные спецслужбой, рассказывают о попытках крымских татар вернуться в Крым после депортации.







СБУ опубликовала архивные документы КГБ о крымских татарах / 2 фотографии

В 1967 году председатель КГБ Никитченко докладывал руководству Компартии Украины, что крымский татарин со званием Героя Советского Союза Абдураим Решидов планирует совершить самосожжение. До отчаяния человека довели систематические отказы в просьбе разрешить вернуться в Крым.

В годы Второй мировой войны Абдураим Решидов был летчиком-асом и совершил 222 боевых вылета. Его считают национальным героем крымскотатарского народа.

КГБ приняла решение начать кампанию дискредитации Решидова: его исключили из партии, а на страницах советской прессы обвинили в предательстве.











СБУ опубликовала архивные документы КГБ о крымских татарах / 3 фотографии

В переписке крымского татарина Мансура Османова с писателем Борисом Антоненко-Давидовичем КГБ обнаружили пренебрежительное отношение к советской власти.

— Ваш народ — настоящий хозяин этой земли, поэтому самое главное — сохранить свой язык и культуру. Пусть ваши дети не забудут этого, потому что когда народ теряет язык — он перестает быть нацией, — так писатель поддержал крымских татар.

Факты ICTV публиковали тест, посвященный теме геноцида крымскотатарского народа. Преступный приказ Сталина привел к физическому истреблению и разрушению исторической памяти десятков тысяч крымских татар.