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Факты / Культура

Что вы знаете о депортации крымских татар — ТЕСТ

18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова.

Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потери родины десятков тысяч крымских татар.

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Только за три дня, 18-20 мая 1944 года под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044  человек татарского происхождения.

Людям разрешали забирать лишь часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.

Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).

За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.

Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.

И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.

Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известные вам события, связанные с депортацией крымских татар.

Напомним, Факты ICTV публиковали 7 главных фактов о депортации крымскотатарского народа.

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