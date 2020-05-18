18 мая в Украине отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.
Именно в этот день в 1944 году началась специальная операция по депортации всех крымских татар с полуострова.
Преступный приказ Сталина привел к физическому уничтожению, разрушению исторической памяти и потери родины десятков тысяч крымских татар.
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Только за три дня, 18-20 мая 1944 года под давлением отрядов НКВД с полуострова было выселено 191 044 человек татарского происхождения.
Людям разрешали забирать лишь часть своих вещей, впопыхах отвозили на железнодорожные станции и закрывали в товарных вагонах, которые в нечеловеческих условиях переправляли их в отдаленные советские республики.
Только во время депортации и в первые годы жизни на новых местах погибло 35,3 тыс. крымских татар (19,6% от всего количества депортированных).
За весь период Второй мировой войны советская власть принудительно депортировали представителей 61 народа.
Полностью были депортированы крымские татары, ингуши, чеченцы, немцы, карачаевцы, калмыки и балкарцы.
И хотя в советских документах использовался искусственный термин “перевозка”, депортация крымских татар имеет все признаки геноцида.
Факты ICTV предлагают пройти тест и узнать, насколько хорошо известные вам события, связанные с депортацией крымских татар.
Напомним, Факты ICTV публиковали 7 главных фактов о депортации крымскотатарского народа.