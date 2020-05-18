18 травня, у день пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу, СБУ оприлюднила частину документів з архівів КДБ УРСР, пов’язаних з подіями після депортації кримських татар.

– Боротьба кримськотатарського народу за свою Батьківщину ніколи не припинялася. Ми зібрали кілька історій з архівів КДБ про те, як кримські татари боролися за право жити на своїй землі. Репресії, переслідування, ярлики “зрадників” і “екстремістів” – ніщо не зломило дух цих людей, – йдеться в повідомленні.

Документи, опубліковані спецслужбою, розповідають про спроби кримських татар повернутися в Крим після депортації.







СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про кримських татар / 2 фотографии

У 1967 році голова КДБ Нікітченко доповідав керівництву Компартії України, що кримський татарин зі званням Героя Радянського Союзу Абдураїм Решідов планує самоспалення. До відчаю чоловіка довели систематичні відмови на прохання дозволити повернутися до Криму.

У роки Другої світової війни Абдураїм Решідов був льотчиком-асом та здійснив 222 бойових вильоти. Його вважають національним героєм кримськотатарського народу.

КДБ ухвалила рішення розпочати кампанію дискредитації Решідова: його виключили з партії, а на сторінках радянської преси звинуватили у зрадництві.











СБУ оприлюднила архівні документи КДБ про кримських татар / 3 фотографии

У листуванні кримського татарина Мансура Османова з письменником Борисом Антоненко-Давидовичем КДБ виявили зневажливе ставлення до радянської влади.

– Ваш народ – справжній господар цієї землі, тому найголовніше – зберегти свою мову та культуру. Нехай ваші діти не забудуть цього, бо коли народ втрачає мову – він перестає бути нацією, – так письменник підтримав кримських татар.

Факти ICTV публікували тест, присвячений темі геноциду кримськотатарського народу. Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення та руйнування історичної пам’яті десятків тисяч кримських татар.