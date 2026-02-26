День крымского сопротивления российской оккупации – памятная дата, установленная в Украине на государственном уровне.

Она связана с событиями 2014 года в Симферополе, когда тысячи людей вышли под стены крымского парламента в поддержку территориальной целостности Украины.

Именно этот митинг стал символом открытого сопротивления захвату полуострова. Он состоялся накануне силового захвата административных зданий и стал публичным проявлением несогласия с дальнейшими действиями российских оккупантов и их пособников.

Сейчас смотрят

Когда День крымского сопротивления российской оккупации 2026

День сопротивления оккупации Крыма отмечают ежегодно 26 февраля. Дата закреплена указом президента Украины в 2020 году.

Именно 26 февраля 2014 года под зданием Верховной Рады Автономной Республики Крым в Симферополе состоялся массовый проукраинский митинг. Среди участников были представители крымскотатарского народа, активисты и жители полуострова.

Они выступили против попыток отделения Крыма от Украины. Параллельно возле парламента находились и пророссийские силы.

На следующий день, 27 февраля, вооруженные российские военные без опознавательных знаков захватили административные здания в Симферополе. Впоследствии Россия провела незаконный референдум и объявила об аннексии Крыма, которую Украина и большинство государств мира не признали.

Какое значение имеет дата

День крымского сопротивления российской оккупации сегодня воспринимается не только как память о событиях 2014 года, но и как напоминание об истоках современной полномасштабной войны.

Именно с Крыма началась открытая агрессия России против Украины – с захвата административных зданий, воинских частей и попыток изменить границы силой.

Через восемь лет после аннексии Крыма Россия начала полномасштабное вторжение. С тех пор украинские города подверглись ракетным ударам, оккупации, разрушениям инфраструктуры и гражданских объектов. Фиксируются военные преступления, депортации, преследования граждан на временно оккупированных территориях.

В этом контексте День сопротивления оккупации Крыма напоминает, что война началась не в 2022 году — она продолжается с 2014-го. Дата 26 февраля символизирует первое публичное сопротивление российской экспансии и непрерывность борьбы Украины за свою территорию.

Этот день также подчеркивает позицию государства относительно деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.