Що ви знаєте про депортацію кримських татар

У понеділок, 18 травня, в Україні – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова. Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч кримських татар.

Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року, під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 особи татарського походження. Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре вам відомі події, пов’язані із депортацією кримських татар.

0% Яку дату офіційно вважають днем початку депортації кримськотатарського народу? Фото: Depositphotos 9 травня 1945 року. 18 травня 1944 року. 22 червня 1941 року. 14 жовтня 1942 року. Правильно! Неправильно! 18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВД зі “звільнення Кримського півострова” від корінного населення. Продовжити >> Протягом якого часу вивезли основну частину кримськотатарського населення у травні 1944 року? Фото: УНІАН Три дні. Два тижні. Один місяць. Шість місяців. Правильно! Неправильно! Основну хвилю депортації здійснили надзвичайно швидко – з 18 до 20 травня 1944 року. Продовжити >> Скільки кримських татар депортували з півострова загалом за ці три дні? Фото: Факти ICTV Близько 100 тисяч. Близько 10 тисяч. Близько 50 тисяч. Понад 190 тисяч. Правильно! Неправильно! Згідно з історичними даними, кількість виселених кримських татар перевищила 190 тисяч осіб. Продовжити >> Які ще етнічні групи, крім кримських татар, депортував з Криму радянський режим у 1944 році? Фото: Dreamstime Тільки кримських татар. Поляків та литовців. Болгарів, вірменів, греків, турків та ромів. Німців та італійців. Правильно! Неправильно! Радянський режим зачищав півострів від усіх груп, які вважав “неблагонадійними”. Серед них були також болгари, вірмени, греки, турки та роми. Продовжити >> Куди переважно депортували кримських татар у 1944 році? Фото: УНІАН На Кавказ. До Узбекистану та інших районів Центральної Азії. До Криму. До Західної Європи. Правильно! Неправильно! Більшість депортованих опинилися в Узбецькій РСР у надважких умовах. Продовжити >> Який державний орган СРСР був безпосереднім виконавцем депортацій кримських татар? Фото: Dreamstime Червоний Хрест. Профспілка залізничників. Верховна Рада. НКВД. Правильно! Неправильно! До виконання депортації кримських татар залучили близько 23 тис. солдатів та офіцерів НКВД. Продовжити >> Які верстви суспільства пройшли через депортацію? Фото: Depositphotos Лише кримські татари із східної частини півострова. Лише жителі західної частини Кримського півострова. Лише політична опозиція. Усі верстви: від науковців і митців до робітників і селян. Правильно! Неправильно! Репресії мали тотальний характер і не оминули жодну соціальну групу. Продовжити >> Скільки часу в середньому давали кримським татарам на збори перед вивезенням? Фото: Dreamstime Не більше 15 хвилин. Одну годину. Один день. Дві доби. Правильно! Неправильно! Кримським татарам давали не більше 15 хвилин на збори перед депортацією. Продовжити >> Скільки часу в середньому тривав шлях кримських татар до місць спецпоселень? Два-три дні. Рівно один тиждень. Два-три тижні. Понад два місяці. Правильно! Неправильно! Дорога тривала протягом двох чи трьох тижнів та була дуже виснажливою, що призвело до масової загибелі людей. Продовжити >> Який міф цілеспрямовано поширював радянський режим для виправдання депортації кримських татар? Фото: УНІАН Про “добровільне переселення”. Про “економічну неефективність”. Про “братерство народів”. Про “народ-зрадник”. Правильно! Неправильно! Радянський режим використовував наклеп про “народ-зрадник” для стигматизації всього етносу та виправдання злочинної депортації кримських татар. Продовжити >> Що ви знаєте про депортацію кримських татар Ваші знання про цю трагічну сторінку історії поки що поверхневі. Це не дивно, адже десятиліттями радянська, а згодом і російська пропаганда робили все, щоб приховати факти про геноцид кримськотатарського народу. Сьогодні, коли Крим знову окупований, надзвичайно важливо знати справжню історію півострова, щоб розрізняти міфи від реальності. Радимо вам ще раз ознайомитися з матеріалами про події 18 травня 1944 року. Ви володієте основними фактами про депортацію, але деякі важливі деталі та механізми радянської репресивної машини залишилися поза вашою увагою. Ви розумієте масштаб трагедії, проте ми радимо заглибитися у тему стирання історичної пам’яті (топоніміки та культурної спадщини). Це допоможе краще зрозуміти, як формувався наратив про "російський Крим" і чому депортація офіційно визнана геноцидом. Ви чудово обізнані з фактами про депортацію кримських татар. Ви розумієте не лише хронологію подій 1944 року, а й методи інформаційної війни, яку вів радянський режим (насаджування міфів про "народ-зрадник", зміна назв, колонізація півострова). Ваша обізнаність — це найкраща протидія пропаганді. Сьогодні, коли історія багато в чому повторюється, такі знання є вашою зброєю у боротьбі за справедливість та деокупацію Криму. Спробувати ще

Депортація кримських татар

Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. У дорозі під час депортації загинуло щонайменше 7 889 кримських татар.

Тільки під час депортації та у перші роки життя на нових місцях загинуло 35,3 тис. кримських татар (19,6% від усієї кількості депортованих).

За весь період Другої світової війни радянська влада примусово депортувала представників 61 народу.

Повністю були депортовані кримські татари, інгуші, чеченці, німці, карачаївці, калмики й балкарці.

Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.

І хоч в радянських документах використовувався штучний термін “перевезення”, депортація кримських татар має усі ознаки геноциду.

