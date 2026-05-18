Що ви знаєте про депортацію кримських татар — ТЕСТ
У понеділок, 18 травня, в Україні – День пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Саме в цей день у 1944 році розпочалася спеціальна операція з депортації усіх кримських татар з півострова. Злочинний наказ Сталіна призвів до фізичного винищення, руйнування історичної пам’яті та втрати батьківщини десятків тисяч кримських татар.
Лише за три дні, 18-20 травня 1944 року, під тиском загонів НКВС з півострова було виселено 191 044 особи татарського походження. Факти ICTV пропонують пройти тест і дізнатися, наскільки добре вам відомі події, пов’язані із депортацією кримських татар.
Яку дату офіційно вважають днем початку депортації кримськотатарського народу?
18 травня 1944 року розпочалася спецоперація військ НКВД зі “звільнення Кримського півострова” від корінного населення.
Протягом якого часу вивезли основну частину кримськотатарського населення у травні 1944 року?
Основну хвилю депортації здійснили надзвичайно швидко – з 18 до 20 травня 1944 року.
Скільки кримських татар депортували з півострова загалом за ці три дні?
Згідно з історичними даними, кількість виселених кримських татар перевищила 190 тисяч осіб.
Які ще етнічні групи, крім кримських татар, депортував з Криму радянський режим у 1944 році?
Радянський режим зачищав півострів від усіх груп, які вважав “неблагонадійними”. Серед них були також болгари, вірмени, греки, турки та роми.
Куди переважно депортували кримських татар у 1944 році?
Більшість депортованих опинилися в Узбецькій РСР у надважких умовах.
Який державний орган СРСР був безпосереднім виконавцем депортацій кримських татар?
До виконання депортації кримських татар залучили близько 23 тис. солдатів та офіцерів НКВД.
Які верстви суспільства пройшли через депортацію?
Репресії мали тотальний характер і не оминули жодну соціальну групу.
Скільки часу в середньому давали кримським татарам на збори перед вивезенням?
Кримським татарам давали не більше 15 хвилин на збори перед депортацією.
Скільки часу в середньому тривав шлях кримських татар до місць спецпоселень?
Дорога тривала протягом двох чи трьох тижнів та була дуже виснажливою, що призвело до масової загибелі людей.
Який міф цілеспрямовано поширював радянський режим для виправдання депортації кримських татар?
Радянський режим використовував наклеп про “народ-зрадник” для стигматизації всього етносу та виправдання злочинної депортації кримських татар.
Депортація кримських татар
Лише за офіційними даними, з Кримського півострова було примусово вивезено понад 191 тис. татар. У дорозі під час депортації загинуло щонайменше 7 889 кримських татар.
Тільки під час депортації та у перші роки життя на нових місцях загинуло 35,3 тис. кримських татар (19,6% від усієї кількості депортованих).
За весь період Другої світової війни радянська влада примусово депортувала представників 61 народу.
Повністю були депортовані кримські татари, інгуші, чеченці, німці, карачаївці, калмики й балкарці.
Людям дозволяли забирати лише частину своїх речей, похапцем відвозили на залізничні станції та закривали у товарних вагонах, які в нелюдських умовах переправляли їх до віддалених радянських республік.
І хоч в радянських документах використовувався штучний термін “перевезення”, депортація кримських татар має усі ознаки геноциду.
