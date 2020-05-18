В течение последних недель общество обсуждает изменения в медицинскую реформу, которые предлагают в Министерстве здравоохранения.

Мнение о них раскололось. Сторонники реформы, начатой ​​экс-исполняющей обязанности главы Минздрава Уляной Супрун, считают, что нововведения фактически уничтожат все усилия по изменению системы здравоохранения.

Другие же говорят, что изменения в реформу призваны лишь исправить некоторые ошибки в ней и улучшить условия как для медучреждений, так и для пациентов.

Факты ICTV рассказывают, кто должен помогать больницам в адаптации ко второму этапу медреформы и как смягчить нежелательные последствия.

Что меняют

Одним из шагов после “признания ошибок” медицинской реформы является экспертиза всей медицинской инфраструктуры Украины. Она началась 11 мая.

В то же время начинается разработка государственных стандартов оказания медицинской помощи и обновленных тарифов на медицинские услуги.

Ряд нововведений начнется 1 июня. В частности, введут финансирование дополнительных пакетов помощи. Также до указанной даты должны утвердить предоставление медицинским учреждениям, которые оказывают специализированную и высокоспециализированную помощь, финансирования, сумма которого будет не меньше, чем в 2019 году.

Однако алгоритм финансирования медучреждений не будут менять. Как и прежде, главным закупщиком будет выступать Национальная служба здоровья Украины.

По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, пересмотреть медреформу нужно и потому, что медицинская система нашей страны оказалась не готова к вспышке коронавируса.

— Коронавирус заставил пересмотреть принцип финансирования инфекционных больниц. Медреформа споткнулась из-за пандемии коронавируса. В Украине так же, как и в Европе, не были готовы к тому, что понадобится такое количество мест в инфекционных учреждениях, — заявил Ляшко.

Экс-заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк рассказал Фактам ICTV, что в медицинскую реформу не нужно вносить никаких изменений.

— Что делать сейчас? Не трогать реформу, с ней все в порядке. Стоит сосредоточиться на подготовке заведений, которые не были к ней готовы и понесли финансовые потери из-за перехода на новый принцип работы, — говорит Ковтонюк.

Однако проблемы возникли только тогда, когда начался второй этап медицинской реформы, который еще во времена Супрун называли самым сложным.

Кроме того, добавляет работы и пандемия коронавируса, из-за которой нужно приспосабливаться к новым реалиям. Если же вернуться к началу первого этапа реформы, то можно увидеть, что и там все было не так гладко.

Те врачи, медучреждения, которые подготовились к реформе — были в выигрыше. А у других доходы не увеличились, чем они оставались недовольны и протестовали. И что мы видим сейчас? Подобная ситуация сложилась и со вторым этапом медицинской реформы, но уже других масштабов.

Но завершение первого этапа принесло и положительные результаты. К трансформации системы здравоохранения присоединились 97% медицинских учреждений, оказывающих услуги первичной помощи, более половины украинцев подписали декларацию с семейными врачами, и каждый день этот показатель растет.

То есть первый этап помог увеличить как доходы врачей, так и качество обслуживания пациентов — все остались в выигрыше.

Адаптация к медреформе

По словам экс-заместителя министра здравоохранения, нужно сосредоточиться на продолжении медреформы, чтобы не вернуться к старым методам лечения.

— Суть реформы очень проста: мы направляем средства туда, где нас хорошо лечат. Соответственно, в такие учреждения, куда шли пациенты… идут и финансы, которые платят налогоплательщики, — рассказывает Ковтонюк.

Конечно, медучреждениям необходимо некоторое время на то, чтобы подготовиться к соответствующим изменениям. Действительно, многие заведения только выиграли от того, что появилась новая система.

Однако были и те, кто к трансформации не подготовился должным образом, и у них возникли проблемы. Однако эта ситуация не должна стать давлением на Минздрав, который, в свою очередь, начнет вносить “коррективы” в медреформу.

Сейчас Министерству здравоохранения нужно не поддаваться панике, а оказать помощь медицинским учреждениям, которые столкнулись с проблемами при адаптации ко второму этапу медреформы.

По прогнозам Ковтонюка, такая адаптация займет примерно шесть месяцев. Но после этого можно будет увидеть, насколько результативным является второй этап реформы.

Сейчас главной задачей Минздрава, даже несмотря на внесение определенных корректив, должно быть сохранение новых принципов (деньги идут за пациентом). То есть средства будут поступать туда, где качественно и профессионально лечат людей.

— Новая система работает таким образом, что финансы идут туда, где пациентов хорошо лечат… Этот принцип нельзя менять. Если пытаться нравиться людям и раздать всем одинаковые зарплаты, может быть, ты будешь нравиться им один месяц. Но через месяц пациенты снова придут в больницы, увидят ужасное качество оказания медицинской помощи, врачи останутся со своими маленькими зарплатами. Опять все будут говорить о необходимости реформы, — рассказывает экс-заместитель министра.

Страшилки о медреформе

Сегодня, объясняя необходимость изменений в медреформе, Министерство здравоохранения приводит в пример такие проблемы, как сокращение врачей и массовое закрытие больниц.

Однако такую ​​ситуацию прогнозировали и при прежнем руководстве Минздрава. Это — вынужденные жертвы, которые можно адаптировать так, чтобы они не повлияли на общее состояние дел в стране.

Руководство Украины можно понять. Терять врачей и медицинские учреждения во время вспышки коронавируса — не лучшая перспектива. Но нужно подходить к сокращению медработников с пониманием дел.

Скорее всего, под сокращение не попадут молодые и перспективные медики.

— Увольнение и сокращение врачей точно будет происходить (во время медреформы — Ред.), однако это не будет массовым явлением. Уйдет небольшой процент медиков. Были подготовлены рекомендации относительно действий, если такая ситуация неизбежна в отдельно взятой больнице. Нужно смотреть на медиков и врачей пенсионного возраста, которые продолжают ходить на работу… нужно предлагать людям пенсионного возраста нормально выйти на пенсию, выплатив им определенную разовую доплату, — говорит Ковтонюк.

Это не означает, что всех профессиональных врачей пенсионного возраста будут увольнять. Речь идет о тех медучреждениях, которые принимают гораздо меньше пациентов, чем раньше, однако штат работников у них остался прежним.

А такая ситуация сложилась только потому, что деньги шли за койками и соответствующей ставкой. Да, многим неприятно будет остаться без работы, но нужно понимать, что система здравоохранения, которая была до реформы, доказала свою полную неэффективность. Оставлять все, “как было раньше”, нельзя.

Наряду с этим стоит и закрытие больниц. Наибольший страх здесь заключается в том, что многим людям придется остаться без удобной больницы рядом.

Нужно понимать, что соответствующее явление также не будет носить массовый характер.

— Если речь идет о единой больнице на большую территорию, то ее всегда будут субсидировать. Ей будут давать деньги, даже если она не может выходить в ноль или плюс, — говорит экс-заместитель министра здравоохранения о реформе.

Останутся те больницы, которые действительно необходимы. Чтобы не было ситуаций, когда на небольшой площади работает много больниц, в которых точно не будут заполнены все места.

Где возможно, больницы нужно объединять, одновременно не снижая доступа к получению помощи, а не просто закрывать.

Можно ли остановить реформу

Глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что в Украине есть цель — обязательное медицинское страхование.

Однако он считает, что этот замысел можно воплощать только после того, как Украина завершит все этапы медреформы.

— Потому что страховая компания — нет разницы, это государственная или частная страховая компания — не может платить за койко-день, она может оплачивать услуги. Поэтому успешное проведение всех этапов реформы — это путь к внедрению страховой модели системы здравоохранения, — сказал Радуцкий.

Голоса же критиков звучат все громче — они уверены, что “корректировка” медреформы означает ее остановку и смерть. А потом — откат к старой системе.

Однако Ковтонюк говорит, что возвращение к старой системе просто невозможно.

— Эта ситуация политически и технически сегодня невозможна. Правительству, власти отменить реформу — более затратно и дороже, чем ее продолжать, — говорит он.

Не нужно списывать и тот факт, что более 1 тыс. украинских больниц получили больше денег благодаря старту второго этапа медицинской реформы. Если же вернуться к старой системе, то эти больницы будут получать меньше.

Больницам нужно трансформироваться для того, чтобы предоставлять качественные услуги пациентам, которые к ним обращаются. Если это удастся, то человек сможет получить хорошие услуги и не платить за них.

— Это не произойдет за один день. Я уверяю, если сейчас собраться, идти вперед, то мы увидим, что в 2020 году будут больницы, которые умеют качественно работать. И пациенты будут приходить, рожать без дополнительных затрат, получать онкологическую помощь, не платя из своего кармана, им будут проводить бесплатные операции на сердце. В этом году таких будут единицы, а через год их будет больше, а еще через год это станет нормой, — рассказывает Ковтонюк.

Возможно, в ситуации с коронавирусом нужно вносить определенные коррективы, но не стоит забывать, что реформа появилась не за один день и не по прихоти одного или нескольких человек. Она назревала давно, ведь альтернатива не работала.

Система здравоохранения была доведена до такого состояния, в котором люди каждый раз во время приема врача интересовались, а сколько им придется заплатить за “бесплатную” помощь.

Поэтому сейчас у нас только один шанс — довести реформу до конца, пройдя тяжелый и болезненный этап.

Владислав Бомбела