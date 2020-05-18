Метрополитен и детские сады возобновят работу с 25 мая.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— С 25 числа то есть мы берем еще время на техническую подготовку, правительство разрешит работу детских садов, а также работу метрополитена, — сказал он.

Глава Кабмина добавил, что метро откроют в тех городах, где будет позволять эпидемиологическая ситуация.

— Тут будем работать совместно с местной властью, — сказал он.

Шмыгаль отметил, что 22 мая действие карантина будет продолжено, но страна перейдет к адаптивному карантину.

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— Поэтому уже с 22 числа будет принят ряд смягчений относительно карантина. То есть мы позволил движение городского и пригородного наземного транспорта. Мы позволим проведение спортивных соревнований. Мы также откроем отели, кроме хостелов. Работу гостиниц разрешим без работы ресторанов и бассейнов. Также будет смягчена возможность проведения служб в храмах, — сказал он.

Решение о продлении карантина и его смягчении Кабмин примет в среду, 20 мая.

Напомним, 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу метрополитена с 25 мая. В тот же день Шмыгаль заявил, что возобновление работы состоится только после перехода к адаптивному карантину и с обязательным соблюдением эпидемиологической дисциплины.