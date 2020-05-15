Первый этап ослабления карантина в столице начался 12 мая, однако когда в Киеве откроют метро, в правительстве пока не говорят.

Начиная с 12 мая, в столице открылись парки и скверы, непродовольственные магазины, салоны красоты и парикмахерские.

Наземный общественный транспорт Киева продолжает работать в ограниченном режиме, а 6-7-балльные пробки в городе становятся все более распространенным явлением.

Сейчас точной даты открытия метро в Киеве пока нет. Для этого должна нормализоваться эпидемическая ситуация в городе.

Понимая угрозу транспортного коллапса, 13 мая мэр Киева Виталий Кличко обратился к правительству с просьбой разрешить возобновить работу столичного метрополитена с 25 мая.

В тот же день глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что возобновление работы метро состоится только после перехода к адаптивному карантину и с обязательным соблюдением эпидемиологической дисциплины. Также это касается и междугородных пассажирских перевозок.

14 мая министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что проблемы в возобновлении работы метро в Киеве нет, если будут соблюдены все необходимые меры безопасности, в частности рекомендации Минздрава.

Мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян после открытия метрополитена пользоваться им только по необходимости и с соблюдением правил безопасности.

В Киевском метрополитене подтвердили готовность к открытию 25 мая.

По словам заместителя начальника предприятия Натальи Макогон, сейчас отрабатываются возможные варианты компенсации тем, у кого были проездные на март и апрель. Она пообещала, что этот вопрос решат еще до возобновления работы метро.

После открытия в столичном метрополитене начнется информационная кампания, призывающая пассажиров соблюдать масочный режим и безопасную дистанцию.

Напомним, Факты ICTV следят за ситуацией и ежедневно публикуют последние новости о карантине в Украине.