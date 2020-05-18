Метрополітен і дитячі садки відновлять роботу з 25 травня.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– З 25 числа, тобто ми беремо ще час на технічну підготовку, уряд дозволить роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену, – сказав він.

Глава Кабміну додав, що метро відкриють у тих містах, де дозволятиме епідеміологічна ситуація.

– Тут працюватимемо спільно з місцевою владою, – сказав він.

Шмигаль зазначив, що 22 травня дію карантину буде продовжено, але країна перейде до адаптивного карантину.

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– Тому вже з 22 числа буде прийнято ряд пом’якшень щодо карантину. Тобто ми дозволив рух міського та приміського наземного транспорту. Ми дозволимо проведення спортивних змагань. Ми також відкриємо готелі, крім хостелів. Роботу готелів дозволимо без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом’якшена можливість проведення служб у храмах, – сказав він.

Рішення про продовження карантину і його пом’якшення Кабмін ухвалюватиме в середу, 20 травня.

Нагадаємо, 13 травня мер Києва Віталій Кличко звернувся до уряду із проханням дозволити відновити роботу метрополітену з 25 травня. Того ж дня Шмигаль заявив, що відновлення роботи метро відбудеться лише після переходу до адаптивного карантину та з обов’язковим дотриманням епідеміологічної дисципліни.