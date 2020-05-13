Мэр Киева Виталий Кличко обратится к правительству с предложением открыть метро в Киеве с 25 мая.

Об этом он сообщил во время брифинга.

— Я обращаюсь к правительству — после 22 мая, а точнее — с 25 мая (так как 22 — это пятница, а затем два выходных), разрешить восстановить работу метро в столице.

Он добавил, что власти будут учитывать ситуацию с распространением вируса и надеются, что она не ухудшится.

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Виталий Кличко также отметил, поскольку все больше людей возвращаются к работе, то в городе происходит коллапс.

Он добавил, что никаких спецпропусков для проезда в метрополитене не будет. Метро должно открыться в обычном режиме. Однако все должны будут соблюдать дистанцию, находиться в масках и перчатках.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что вопрос возобновления работы метро и междугородного транспорта будет рассматриваться, когда Украина пройдет пик заболеваемости коронавирусом.