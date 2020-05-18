Зеленский просит Раду рассмотреть закон о двойном гражданстве

Президент Украины Владимир Зеленский просит Верховную Раду рассмотреть законопроект о двойном гражданстве (№2590).

Об этом заявил первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

— Инициатива президента объединить 65 млн украинцев находит свое воплощение частично в этом законопроекте.

Он нарабатывался вместе со Всемирным конгрессом украинцев диаспорскими организациями. Президент Украины поддерживает предложение рассмотреть в ближайшее время этот законопроект, — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, Зеленский подал законопроект о двойном гражданстве еще в декабре 2019 года. В частности, президент предлагает расширить круг лиц, имеющих основания для приобретения гражданства Украины по территориальному происхождению.

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