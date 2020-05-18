Зеленський просить Раду розглянути закон про подвійне громадянство

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду розглянути законопроект про подвійне громадянство (№2590).

Про це заявив перший заступник голови Верховної ради Руслан Стефанчук.

– Ініціатива президента об’єднати 65 мільйонів українців знаходить своє втілення частково у цьому законопроекті. Він напрацьовувався разом зі Світовим конгресом українців діаспорськими організаціями. Президент України підтримує пропозицію розглянути найближчим часом цей законопроект, – підкреслив Стефанчук.

Нагадаємо, Зеленський подав законопроект про подвійне громадянство ще у грудні 2019 року. Зокрема, президент пропонує розширити коло осіб, які мають підстави для набуття громадянства України за територіальним походженням.

Ми також розбиралися як зараз регламентується подвійне громадянство в Україні, які переваги і недоліки від його введення та як така практика працює у світі.