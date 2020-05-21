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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

АМКУ вимагає не продавати авіаквитки до закінчення карантину

Антимонопольний комітет України вимагає від українських та світових авіаперевізників не розміщувати інформацію про продаж білетів до скасування карантинних заходів.

Деякі авіакомпанії повідомляють про можливість придбати квитки з 23 травня 2020 року. Така інформація вводить пасажирів в оману, вважають представники державного органу.

В АМКУ закликали перевізників поки не продавати квитки. Крім того, вони мають вказувати повну інформацію про можливість відшкодувати вартість втраченого квитка.

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Вимоги стосуються МАУ, Wizz Аir, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss, які пропонували українцям забронювати квитки на рейси у травні та червні. За такі дії компаніям може загрожувати штраф.

Нагадаємо, раніше ЄС розробив рекомендації для авіаперевізників щодо здіснення безпечних рейсів після скасування карантину.

Джерело: АМКУ

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