Антимонопольний комітет України вимагає від українських та світових авіаперевізників не розміщувати інформацію про продаж білетів до скасування карантинних заходів.

Деякі авіакомпанії повідомляють про можливість придбати квитки з 23 травня 2020 року. Така інформація вводить пасажирів в оману, вважають представники державного органу.

В АМКУ закликали перевізників поки не продавати квитки. Крім того, вони мають вказувати повну інформацію про можливість відшкодувати вартість втраченого квитка.

Читайте: Україна може відновити авіасполучення з Грузією з 1 липня

Вимоги стосуються МАУ, Wizz Аir, Czech Airlines, Lufthansa, Ryanair, Swiss, які пропонували українцям забронювати квитки на рейси у травні та червні. За такі дії компаніям може загрожувати штраф.

Нагадаємо, раніше ЄС розробив рекомендації для авіаперевізників щодо здіснення безпечних рейсів після скасування карантину.

Джерело: АМКУ