Летать безопасно: ЕС разработал рекомендации для авиакомпаний

Европейское агентство авиационной безопасности и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний рекомендуют авиаперевозчикам использовать защитные маски и придерживаться тщательной гигиены рук во время путешествий самолетами.

Рекомендуется также сохранять социальную дистанцию между всеми людьми на борту лайнера.

— Пассажиры должны убедиться, что путешествие самолетом с другими людьми в ограниченном пространстве несет минимальные риски для их здоровья, — говорится в заявлении.

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Эти правила призваны убедить клиентов авиакомпаний, что они могут летать безопасно, а перевозчики могут преодолеть последствия пандемии.

Ранее мы писали, когда в Украине возобновят международные перевозки и чего ждать от сервиса после пандемии коронавируса.