Кабинет министров Украины опубликовал постановление №392 об адаптивном карантине с 22 мая по 22 июня.

Согласно ему, на территории регионов с благоприятной эпидемической ситуацией вводится ослабление противоэпидемических мероприятий.

Решение об ослаблении противоэпидемических мероприятий пересматривается не реже одного раза в семь дней с учетом результатов оценки текущей эпидемической ситуации в регионе.

Признаки ослабления карантина:

инцидентность (общее количество новых случаев Covid-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения) менее 12 человек на 100 тыс. населения;

загруженность коек в выделенных для борьбы с Covid-19 больницах менее 50%;

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА более 12 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

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Планы Кабмина по ослаблению карантина:

Согласно постановлению, при наличии необходимых условий с 22 мая в регионах начнут работать гостиницы без ресторанов, общественный и внутриобластной транспорт, при соблюдении ограничений по количеству участников можно будет проводить религиозные (1 человек на 10 кв.м.) и спортивные (до 50 участников, без зрителей) мероприятия.

С 25 мая планируется запуск метро при условии использования масок и респираторов, откроются детские сады.

С 1 июня при условии соблюдения противоэпидемических требований смогут работать фитнес-центры (кроме групповых занятий более 10 человек), возобновится деятельность учреждений образования в группах не более 10 человек, будут разрешены межобластные перевозки и возобновится работа ж/д пассажирского транспорта.

С 10 июня смогут возобновить работу в помещениях кафе и рестораны, возобновится деятельность учреждений культуры и полноценная работа отелей и хостелов.

С 15 июня запланировано возобновление авиаперелетов.

Напомним, по состоянию на 9.00 21 мая в Украине зафиксировано 19 706 случаев инфицирования коронавирусной болезнью, из которых 476 случаев обнаружили за последние сутки.