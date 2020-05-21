Рекорд: за сутки в Украине провели почти 10 тыс. ПЦР-тестирований

За прошедшие сутки в Украине был совершен 9 361 ПРЛ-тест на выявление коронавируса, что является рекордом с самого начала их проведения.
Об этом во время ежедневного брифинга сообщил Максим Степанов.
Министр добавил, что увеличение количества проведенных тестов является главной причиной резкого увеличения случаев коронавируса в Украине.
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Он также рассказал, как за последние сутки изменилась ситуация в разрезе регионов.
- Ровенская область — 70 новых случаев;
- Киевская область — 55 новых случаев;
- Черновицкая область — 46 новых случаев;
- Киев — 65 новых случаев.
Напомним, 21 мая министр здравоохранения Максим Степанов начал рабочую поездку в Черновицкую область вместе с министрами Арсеном Аваковым и Олегом Немчиновым.