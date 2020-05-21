Ситуация критическая: три министра едут с инспекцией из-за коронавируса в Черновицкую область

21 мая с рабочей поездкой в Черновицкую область отправились руководители Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и министр Кабинета министров.
Об этом на своем ежедневном брифинге сообщил Максим Степанов.
Трансляция проходила прямо в аэропорту, откуда должен был улетать самолет с рабочей группой.
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— Черновицкая область — регион, который больше всего страдает от коронавируса, и на сегодняшнее утро из 19 706 больных 2 842 человека заболели именно в этой области.
Нам очень важно оценить ситуацию на месте, пообщаться с нашими врачами, увидеть собственными глазами, чего им не хватает и какая помощь нужна, — заявил министр.
Также Максим Степанов планирует оценить второй этап медицинской реформы в медучреждениях Черновицкой области.
Напомним, по состоянию на утро 21 мая в Украине зарегистрировано 19 706 случаев коронавируса, из которых 476 обнаружили только за последние сутки.