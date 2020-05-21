PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Ситуація критична: три міністри їдуть з інспекцією через коронавірус до Чернівецької області

21 травня із робочою поїздкою до Чернівецької області вирушили очільники міністерства охорони здоров’я, кабінету міністрів та внутрішніх справ України.

Про це на своєму щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

Трансляція відбувалася прямо в аеропорту, звідки мав відлітати літак із робочою групою.

Читайте: Тестуватимуть на антитіла насамперед Нацполіцію і Нацгвардію – Степанов

– Чернівецька область – регіон, який найбільше потерпає від коронавірусу, і на сьогоднішній ранок із 19 706 хворих 2 842 людини захворіли саме у цій обасті.

Нам дуже важливо оцінити ситуацію на місці, поспілкуватися з нашими лікарями, побачити на власні очі, чого їм не вистачає та яка допомога потрібна, – заявив міністр.

Також Максим Степанов планує оцінити другий етап медичної реформи у медзакладах Чернівецької області.

Нагадаємо, станом на ранок 21 травня в Україні зареєстровано 19 706 випадків коронавірусу з яких 476 виявили лише за останню добу.

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка