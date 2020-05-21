Ситуація критична: три міністри їдуть з інспекцією через коронавірус до Чернівецької області

21 травня із робочою поїздкою до Чернівецької області вирушили очільники міністерства охорони здоров’я, кабінету міністрів та внутрішніх справ України.

Про це на своєму щоденному брифінгу повідомив Максим Степанов.

Трансляція відбувалася прямо в аеропорту, звідки мав відлітати літак із робочою групою.

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– Чернівецька область – регіон, який найбільше потерпає від коронавірусу, і на сьогоднішній ранок із 19 706 хворих 2 842 людини захворіли саме у цій обасті.

Нам дуже важливо оцінити ситуацію на місці, поспілкуватися з нашими лікарями, побачити на власні очі, чого їм не вистачає та яка допомога потрібна, – заявив міністр.