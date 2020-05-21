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Факты / Украина / Политика

Закон о банках направили на подпись Зеленскому

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон о банках.

— Возвращено с подписью главы Верховной Рады Украины, — отмечается на сайте ВР.

Далее его направили на подпись президенту.

Недавно Владимир Зеленский заявил, что может подписать закон или в среду, или в течение 1-2 дней.

Напомним, Верховная Рада приняла закон о банках 13 мая. За проголосовало 270 народных депутатов.

Закон запрещает возвращение национализированных банков, возвращение на рынок обанкротившихся банков, владельцы которых через суды добились отмены постановления Нацбанка о неплатежеспособности.

Источник: Верховная Рада

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