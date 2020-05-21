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Факти / Україна / Політика

Закон про банки направили на підпис Зеленському

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав закон про банки.

– Повернуто з підписом голови Верховної Ради України, – зазначається на сайті ВР.

Далі його направили на підпис президенту.

Нещодавно Володимир Зеленський заявив, що може підписати закон або у середу, або протягом 1-2 днів.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон про банки 13 травня. За проголосувало 270 народних депутатів.

Закон забороняє повернення націоналізованих банків, повернення на ринок збанкрутілих банків, власники яких через суди добилися скасування постанови Нацбанку про неплатоспроможність.

Джерело: Верховна Рада

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