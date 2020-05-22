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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Более миллиона пенсионеров будут получать надбавки к пенсиям – кто и сколько

Министерство социальной политики хочет установить ежемесячную надбавку к пенсиям более чем миллиона пенсионеров в Украине.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная в эфире украинского телеканала.

По ее словам, надбавку в 500 грн к выплатам смогут получить граждане, которым исполнилось 75 лет.

Дата индексации пенсий должна быть определена в законодательстве, добавила Лазебная.

— Мы работаем над повышением пенсий людям, которые имеют более чем 40 лет стажа, но сегодня получают маленькие пенсии, — сказала министр.

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Минсоцполитики также планирует разрешить выходить на пенсию досрочно родителям, не имеющим достаточного страхового стажа, ухаживающим за детьми с редкими болезнями.

Напомним, в Кабмине разработали законопроект о внедрении накопительной профессиональной пенсионной системы.

Фото: Dreamstime

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