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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Понад мільйон пенсіонерів отримуватимуть надбавки до пенсій – хто і скільки

Міністерство соціальної політики хоче встановити щомісячну надбавку до пенсій більш ніж мільйона пенсіонерів в Україні.

Про це заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна в ефірі українського телеканалу.

За її словами, надбавку в 500 грн до виплат зможуть отримати громадяни, яким виповнилося 75 років.

Дата індексації пенсій повинна бути визначена в законодавстві, додала Лазебна.

– Ми працюємо над підвищенням пенсій людям, які мають більш ніж 40 років стажу, але сьогодні отримують маленькі пенсії, – сказала міністр.

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Мінсоцполітики також планує дозволити виходити на пенсію достроково батькам, які доглядають за дітьми з рідкісними хворобами та не мають достатнього страхового стажу.

Нагадаємо, у Кабміні розробили законопроект про впровадження накопичувальної професійної пенсійної системи.

Фото: Dreamstime

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