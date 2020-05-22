Украина вместе с Международным валютным фондом согласовали новую программу сотрудничества, которая рассчитана на 18 месяцев и составляет $5 млрд.

Об этом заявила глава миссии МВФ в Украине Иванна Владков Холлар.

Эта договоренность предварительная, поскольку принята на уровне представителей Украины и фонда. Стороны могли дистанционно вести переговоры до 21 мая.

В фонде отмечают, что указанные средства направлены на сохранение платежного баланса и поддержку бюджета. Это должно положительно повлиять на проведение важных структурных реформ после борьбы с последствиями пандемии.

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Далее соглашение должно утвердить руководство фонда, но перед этим программу сотрудничества должен рассмотреть исполнительный совет МВФ.

Напомним, МВФ сменил протокол сотрудничества с Украиной. Киев будет сотрудничать с фондом не по трехлетней программе распространенного финансирования EFF, а по 18-месячной программе stand by.

Источник: МВФ