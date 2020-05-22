Україна попередньо домовились з МВФ про нову програму співпраці на $5 млрд

Україна разом з Міжнародним валютним фондом погодили нову програму співпраці, яка розрахована на 18 місяців і становить $5 млрд.
Про це заявив глава місії МВФ в Україні Іванна Владков Холлар.
Ця домовленість є попередньою, бо ухвалена на рівні представників України та фонду. Сторони мали змогу дистанційно вести перемовини до 21 травня.
У фонді зазначають, що вказані кошти направлені на збереження платіжного балансу та підтримку бюджету. Це повинно позитивно вплинути на проведення важливих структурних реформ після боротьби з наслідками пандемії.
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Далі угоду має затвердити керівництво фонду, але перед цим програму співпраці має розглянути виконавча рада МВФ.
Нагадаємо, МВФ змінив протокол співпраці з Україною. Київ співпрацюватиме з фондом не за трирічною програмою розповсюдженого фінансування EFF, а за 18-місячною програмою stand by.
Джерело: МВФ