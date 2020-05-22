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Факты / Украина

Windrose запускает ежедневные рейсы по Украине — дата и направления

Украинская авиакомпания Windrose (Роза ветров) открывает ежедневные внутренние полеты по Украине с 15 июня.

В частности, планируются такие вылеты из Киева и обратно:

  • Киев-Днепр — три вылета в день;
  • Киев-Одесса — три вылета в день;
  • Киев-Львов — три вылета в день;
  • Киев-Харьков — три вылета в день.

В Windrose Airlines уверяют, что новая программа позволит быстро передвигаться в пределах страны несколько раз в день.

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А с 15 июля авиакомпания планирует дополнительно открыть ежедневные рейсы один раз в день из Киева в Николаев.

Все рейсы Windrose Airlines будет выполнять самолетами повышенной безопасности ATR72-600 и Еmbraer Е145 из Международного аэропорта Борисполь.

К слову, ранее Windrose также запустила рейсы из Киева в Италию.

Источник: Windrose

Фото: Windrose

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