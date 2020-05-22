Windrose запускає щоденні рейси Україною – дата і напрямки

Українська авіакомпанія Windrose (Роза вітрів) відкриває щоденні внутрішні польоти Україною з 15 червня.
Зокрема, плануються такі вильоти з Києва і назад:
- Київ-Дніпро – три вильоти на день;
- Київ-Одеса – три вильоти на день;
- Київ-Львів – три вильоти на день;
- Київ-Харків – три вильоти на день.
У Windrose Airlines запевняють, що нова програма дасть можливість швидко пересуватися в межах країни декілька разів на день.
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А з 15 липня авіакомпанія планує додатково відкрити щоденні рейси один раз вдень з Києва до Миколаєва.
Усі рейси Windrose Airlines виконуватиме літаками підвищеної безпеки ATR72-600 та Еmbraer Е145 з Міжнародного аеропорту Бориспіль.
До слова, раніше Windrose також запустила рейси з Києва до Італії.
Джерело: Windrose
Фото: Windrose