20 медицинских работников Харьковской областной инфекционной больницы подхватили коронавирус.

— Сейчас коронавирусом болеют пятеро врачей заведения, в частности главный врач, начальник медицинской части и анестезиологи, два из которых прибыли в больницу в качестве усиления, — сообщают в Харьковской ОГА.

Также вирус был обнаружен у 15 медсестер. В больнице сейчас работают только пять анастезиолога.

— Нагрузка высокая, но все необходимые реанимационные действия выполняются, — заверили в администрации области.

Читайте: В Ровенской городской больнице 33 медика заразились Covid-19

23 мая стало известно, что коронавирус обнаружили у главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Наратова, который возглавляет медучреждение с 2016 года.

Напомним, по состоянию на 24 мая в Украине подтверждено 20 986 случаев Covid-19, из них 7 108 выздоровели, 617 умерли. За последние сутки лабораторно подтверждено 406 случаев.

Всего в Украине исследовано 285 626 образцов методом ПЦР. В общем заболели 1 530 детей и 4 069 медиков.

Источник: KharkivToday