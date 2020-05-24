20 медичних працівників Харківської обласної інфекційної лікарні підхопили коронавірус.

– Наразі на коронавірус хворіють п’ятеро лікарів закладу, зокрема головний лікар, начальник медичної частини та анестезіологи, два з яких прибули до лікарні в якості підсилення, – повідомляють в Харківській ОДА.

Також вірус виявили у 15 медсестер. У лікарні зараз працюють тільки п’ять анастезіологів.

– Навантаження високе, але всі необхідні реанімаційні дії виконуються, – запевнили в адміністрації області.

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23 травня стало відомо, що коронавірус виявили у головного лікаря Харківської обласної інфекційної лікарні Павла Наратова, який очолює медзаклад з 2016 року.

Нагадаємо, станом на 24 травня в Україні підтверджено 20 986 випадків Covid-19, з них 7 108 одужали, 617 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 406 випадків.

Усього в Україні досліджено 285 626 зразків методом ПЛР. Загалом захворіли 1 530 дітей та 4 069 медиків.

Джерело: KharkivToday