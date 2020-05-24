В Украине третий день падает количество инфицированных Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За последние сутки — 406.

Стоит отметить, что количество инфицированных коронавирусом уменьшается третий день. В пятницу зафиксировали 442 случая, а в субботу — 432.

В Украине за последних сутки 12 летальных случаев, выздоровели 179 пациентов (всего 617 летальных случаев, 7 099 — выздоровели).

14 443 пациента (1 273 ребенка и 3 325 медиков) находятся на амбулаторном лечении, то есть дома. 6 543 человека (257 детей и 744 медики) нуждались в госпитализации.

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256 пациентам понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, из них один ребенок и 22 медика.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 52 534 сообщения о подозрении на коронавирус.

Количество инфицированных в регионах:

В Винницкой области — 889 (472 выздоровели)

В Волынской области — 771 (182 выздоровели)

В Днепропетровской области — 869 (191 выздоровел)

В Донецкой области — 143 (57)

В Житомирской области — 626 (284)

В Закарпатской области — 1061 (265)

В Запорожской области — 410 (226)

В Ивано-Франковской области — 1277 (637)

В Киеве — 2623 (358)

В Киевская обл. — 1419 (291)

В Кировоградской области — 473 (358)

В Луганской области — 43 (34)

Во Львовской области — 1333 (276)

В Николаевской области — 280 (117)

В Одесской области — 827 (128)

В Полтавской области — 266 (235)

В Ровенской области — 1417 (561)

В Сумской области — 166 (112)

В Тернопольской области — 1115 (778)

В Харьковской области — 910 (208)

В Херсонской области — 177 (139)

В Хмельницкой области — 346 (99)

В Черкасской области — 388 (256)

В Черновицкой области — 3028 (798)

В Черниговской области — 129 (46).

Напомним, 23 мая в Украине количество заражений коронавирусом составляло 432 случая. Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.