В Украине третий день падает количество инфицированных Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За последние сутки — 406.
Стоит отметить, что количество инфицированных коронавирусом уменьшается третий день. В пятницу зафиксировали 442 случая, а в субботу — 432.
В Украине за последних сутки 12 летальных случаев, выздоровели 179 пациентов (всего 617 летальных случаев, 7 099 — выздоровели).
14 443 пациента (1 273 ребенка и 3 325 медиков) находятся на амбулаторном лечении, то есть дома. 6 543 человека (257 детей и 744 медики) нуждались в госпитализации.
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256 пациентам понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, из них один ребенок и 22 медика.
С начала пандемии в Украине зафиксировали 52 534 сообщения о подозрении на коронавирус.
Количество инфицированных в регионах:
- В Винницкой области — 889 (472 выздоровели)
- В Волынской области — 771 (182 выздоровели)
- В Днепропетровской области — 869 (191 выздоровел)
- В Донецкой области — 143 (57)
- В Житомирской области — 626 (284)
- В Закарпатской области — 1061 (265)
- В Запорожской области — 410 (226)
- В Ивано-Франковской области — 1277 (637)
- В Киеве — 2623 (358)
- В Киевская обл. — 1419 (291)
- В Кировоградской области — 473 (358)
- В Луганской области — 43 (34)
- Во Львовской области — 1333 (276)
- В Николаевской области — 280 (117)
- В Одесской области — 827 (128)
- В Полтавской области — 266 (235)
- В Ровенской области — 1417 (561)
- В Сумской области — 166 (112)
- В Тернопольской области — 1115 (778)
- В Харьковской области — 910 (208)
- В Херсонской области — 177 (139)
- В Хмельницкой области — 346 (99)
- В Черкасской области — 388 (256)
- В Черновицкой области — 3028 (798)
- В Черниговской области — 129 (46).
Напомним, 23 мая в Украине количество заражений коронавирусом составляло 432 случая. Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.