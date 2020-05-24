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Факты / Украина

В Украине третий день падает количество инфицированных Сovid-19

В Украине по состоянию на утро 24 мая зафиксировали 20 986 случаев заражения Covid-19. За последние сутки — 406.

Стоит отметить, что количество инфицированных коронавирусом уменьшается третий день. В пятницу зафиксировали 442 случая, а в субботу — 432.

В Украине за последних сутки 12 летальных случаев, выздоровели 179 пациентов (всего 617 летальных случаев, 7 099 — выздоровели).

14 443 пациента (1 273 ребенка и 3 325 медиков) находятся на амбулаторном лечении, то есть дома. 6 543 человека (257 детей и 744 медики) нуждались в госпитализации.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

256 пациентам понадобилось подключение к аппарату ИВЛ, из них один ребенок и 22 медика.

С начала пандемии в Украине зафиксировали 52 534 сообщения о подозрении на коронавирус.

Количество инфицированных в регионах:

  • В Винницкой области — 889 (472 выздоровели)
  • В Волынской области — 771 (182 выздоровели)
  • В Днепропетровской области — 869 (191 выздоровел)
  • В Донецкой области — 143 (57)
  • В Житомирской области — 626 (284)
  • В Закарпатской области — 1061 (265)
  • В Запорожской области — 410 (226)
  • В Ивано-Франковской области — 1277 (637)
  • В Киеве — 2623 (358)
  • В Киевская обл. — 1419 (291)
  • В Кировоградской области — 473 (358)
  • В Луганской области — 43 (34)
  • Во Львовской области — 1333 (276)
  • В Николаевской области — 280 (117)
  • В Одесской области — 827 (128)
  • В Полтавской области — 266 (235)
  • В Ровенской области — 1417 (561)
  • В Сумской области — 166 (112)
  • В Тернопольской области — 1115 (778)
  • В Харьковской области — 910 (208)
  • В Херсонской области — 177 (139)
  • В Хмельницкой области — 346 (99)
  • В Черкасской области — 388 (256)
  • В Черновицкой области — 3028 (798)
  • В Черниговской области — 129 (46).

Напомним, 23 мая в Украине количество заражений коронавирусом составляло 432 случая. Эксперты исследовали 277 712 образцов методом ПЦР.

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