За последние две недели банки в Украине снизили ставки по депозитам.

Специалисты зафиксировали снижение в банках Пивденный, КредиАгриколь, Райффайзен Аваль, Приватбанк, Универсал, Индустриал, ПУМБ и ПроКредит.

Гривневые вклады заметно снизили средние депозитные ставки, вместе с этим упала доходность для сроков более полугода и более года (на 0,22% до 10,63% и до 10,29% годовых соответственно).

Также на 0,2% подешевели депозиты на период от 3 до 6 месяцев: предлагается только 10,49% годовых.

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Если брать период от 1 до 3 месяцев, то средняя ставка упала на 0,18% и составляет 8,78% годовых. Вклады на более короткие сроки — до месяца — не претерпели изменений, а вот доходность бессрочных депозитов выросла на 0,24% до 6,72% годовых.

Долларовые депозиты снизили свои ставки почти незаметно, наибольшие потери в ставках специалисты наблюдают от полугода до года — 0,5%, и предлагают 1,54% годовых.

Депозиты в евро также обошли серьезные изменения. Здесь наибольшие потери в сроках более года-отметка упала на 0,02% и составляет 1,22% годовых.

Напомним, во время пресс-конференции президент Владимир Зеленский заявил, что работа над упрощением предоставления кредитов продолжается. Он также сообщил, что заработала государственная программа кредитования 5-7-9%.