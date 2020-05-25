За останні два тижні банки в Україні знизили ставки за депозитами.

Фахівці зафіксували зниження у банках Південний, КредіАгріколь, Райффайзен Аваль, Приватбанк, Універсал, Індустріал, ПУМБ та ПроКредит.

Гривневі вклади помітно знизили середні депозитні ставки, разом із цим впала прибутковість для термінів понад півроку і понад рік (на 0,22% до 10,63% і до 10,29% річних відповідно).

Також на 0,2% здешевшали депозити на період від 3 до 6 місяців: пропонується тільки 10,49% річних.

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Якщо брати період від 1 до 3 місяців, то середня ставка впала на 0,18% і становить 8,78% річних. Вклади на коротші терміни – до місяця – не зазнали змін, а от прибутковість безстрокових депозитів зросла на 0,24% до 6,72% річних.

Доларові депозити понизили свої ставки майже непомітно, найбільші втрати у ставках фахівці спостерігають від півроку до року – 0,5%, і пропонують 1,54% річних.

Депозити в євро також оминули серйозні зміни. Тут найбільші втрати у термінах понад рік – позначка впала на 0,02% і становить 1,22% річних.

Нагадаємо, під час прес-конференції президент Володимир Зеленський заявив, що робота над спрощенням надання кредитів триває. Він також повідомив, що запрацювала державна програма кредитування 5-7-9%.