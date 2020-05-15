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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Мелким шрифтом между строк. НБУ запретил банкам скрывать комиссии по кредитам

Национальный банк Украины запретил банкам скрывать комиссии и дополнительные платежи в кредитных соглашениях.

НБУ с 1 сентября 2020 года установил новые требования к рекламе банковских кредитов и депозитов, а также к информации о них на официальных сайтах.

Реклама депозитов и кредитов должна отражать основные условия получения кредита или размещения депозита.

 

О кредитах должно бытьуказано:

  • реальная годовая процентная ставка;
  • максимальная сумма кредита;
  • срок кредита.

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О депозитах обязательна информация о:

  • процентной ставке;
  • сроке вклада;
  • валюте;
  • минимальной сумме.

Информация о кредитах и ​​депозитах должно быть на сайтах финансовых учреждений:

  • для кредитов на сайтах банков должна содержаться полная информация о процентной ставке, комиссии, платежи за сопутствующими услугами, периодичность осуществления выплат, а также информация о штрафах и пени в случае просрочки;
  • информация о депозитах должен включать полную процентную ставку, срок вклада и условия досрочного снятия средств.

Банки будут устанавливать на сайтах специальные калькуляторы, которые должны рассчитывать все параметры по кредитам и депозитам. Включая все комиссии банка и его реальные процентные ставки.

— Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги, — отмечают в НБУ.

Напомним, в планах НБУ разрешить ломбардам в Украине осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.

Ломбарды будут выдавать клиенту ломбардный билет, где условия займа писать в сжатой и доступной для прочтения форме.

Источник: НБУ

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