Мелким шрифтом между строк. НБУ запретил банкам скрывать комиссии по кредитам

Национальный банк Украины запретил банкам скрывать комиссии и дополнительные платежи в кредитных соглашениях.
НБУ с 1 сентября 2020 года установил новые требования к рекламе банковских кредитов и депозитов, а также к информации о них на официальных сайтах.
Реклама депозитов и кредитов должна отражать основные условия получения кредита или размещения депозита.
О кредитах должно бытьуказано:
- реальная годовая процентная ставка;
- максимальная сумма кредита;
- срок кредита.
Читайте: Уровень безработицы вырастет до 12% — Нацбанк
О депозитах обязательна информация о:
- процентной ставке;
- сроке вклада;
- валюте;
- минимальной сумме.
Информация о кредитах и депозитах должно быть на сайтах финансовых учреждений:
- для кредитов на сайтах банков должна содержаться полная информация о процентной ставке, комиссии, платежи за сопутствующими услугами, периодичность осуществления выплат, а также информация о штрафах и пени в случае просрочки;
- информация о депозитах должен включать полную процентную ставку, срок вклада и условия досрочного снятия средств.
Банки будут устанавливать на сайтах специальные калькуляторы, которые должны рассчитывать все параметры по кредитам и депозитам. Включая все комиссии банка и его реальные процентные ставки.
— Все замечания и уточнения должны указываться одинаковым по размеру и цвету шрифтом, что и условия предоставления услуги, — отмечают в НБУ.
Напомним, в планах НБУ разрешить ломбардам в Украине осуществлять наличный обмен валют и перевод средств без открытия счетов.
Ломбарды будут выдавать клиенту ломбардный билет, где условия займа писать в сжатой и доступной для прочтения форме.