Боевики на Донбассе прикрываются гражданскими, установив артсистемы возле домов

За последние два дня вооруженные формирования РФ выпустили более 60 снарядов в сторону позиций Объединенных сил в районе Каменки и Новолуганского.

Выяснилось, что оккупанты разместили свои артиллерийские системы возле домов. Прикрываясь гражданским населением Васильевки и Яковлевки, вражеские артиллеристы выпустили 32 снаряда калибра 122 мм в сторону защитников Каменки и еще 30 — с территории поселка Байрак в сторону Новолуганского.

По данным разведки штаба ООС, на улицах оккупированной Голубовки противник разместил самоходные артиллерийские установки 2С1 Гвоздика.

Кроме этого, российские наемники готовят жителей северо-западных районов Донецка к принудительной эвакуации, “что свидетельствует о подготовке следующих провокаций и является очередным грубым нарушением прав гражданского населения на временно оккупированных территориях”.

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В то же время, как отмечают в штабе, такие провокации не заставят ВСУ открывать огонь, поскольку украинские военные никогда не вели, не ведут и не будут вести огонь по домам мирных жителей.

Напомним, за сутки 24 мая вооруженные формирования Российской Федерации 12 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь среди военных ВСУ не было, зато уничтожены два российских оккупанта и ранены два.

Источник: ООС