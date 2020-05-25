Бойовики на Донбасі прикриваються цивільними, встановивши артсистеми біля будинків

За останні два дні збройні формування РФ випустили понад 60 снарядів у бік позицій Об’єднаних сил в районі Кам’янки та Новолуганського.

З’ясувалося, що окупанти розмістили свої артилерійські системи біля будинків. Прикриваючись цивільним населенням Василівки та Яковлівки, ворожі артилеристи випустили 32 снаряди калібру 122 мм у бік захисників Кам’янки та ще 30 – з території селища Байрак у бік Новолуганського.

За даними розвідки штабу ООС, на вулицях окупованої Голубівки противник розмістив самохідні артилерійські установки 2С1 Гвоздика.

Окрім цього, російські найманці готують мешканців північно-західних районів Донецька до примусової евакуації, “що свідчить про підготовку наступних провокацій та є черговим грубим порушенням прав цивільного населення на тимчасово окупованих територіях”.

Читайте: 18 обстрілів за добу: на Донбасі окупанти поранили двох бійців ЗСУ

Водночас, як наголошують у штабі, такі провокації не змусять ЗСУ відкривати вогонь у відповідь, оскільки українській військові ніколи не вели, не ведуть і не будуть вести вогонь по будинках мирних жителів.

Нагадаємо, за добу 24 травня збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. Втрат серед військових ЗСУ не було, натомість знищено двох російських окупантів та двох поранено.

Джерело: ООС