IKEA приостановила работу интернет-магазина в Украине

IKEА временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине.

Шведская компания IKEА не успевает обрабатывать зарегистрированые заказы в Украине.

— Чтобы удовлетворить спрос и в дальнейшем соответствовать высоким стандартам IKEA и ожиданиям клиентов, мы приняли решение обрабатывать и доставлять уже зарегистрированые заказы и временно ограничить возможность оформлять новые, — говорится в заявлении IKEA.

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Компания делает все возможное для скорейшего восстановления деятельности сайта.

Напомним, 14 мая IKEA открыла онлайн-продажу через свой украинский сайт.

Компания предлагает украинцам товары, которые можно забрать самостоятельно или заказать их доставку на дом.