IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

IKEА тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.
Шведська компанія не встигає обробляти зареєстровані замовлення в Україні.
– Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення обробляти і доставляти вже зареєстрований замовлення і тимчасово обмежити можливість оформляти нові, – йдеться в заяві IKEA.
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Компанія робить все можливе для якнайшвидшого відновлення діяльності сайту.
Нагадаємо, 14 травня IKEA відкрила онлайн-продаж через свій український сайт.
Компанія пропонує українцям товари, які можна забрати самостійно або замовити їхню доставку додому.