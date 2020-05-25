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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

IKEА тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Шведська компанія не встигає обробляти зареєстровані замовлення в Україні.

– Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення обробляти і доставляти вже зареєстрований замовлення і тимчасово обмежити можливість оформляти нові, – йдеться в заяві IKEA.

Читайте: Коли відбудеться відкриття магазину IKEA в Україні

Компанія робить все можливе для якнайшвидшого відновлення діяльності сайту.

Нагадаємо, 14 травня IKEA відкрила онлайн-продаж через свій український сайт.

Компанія пропонує українцям товари, які можна забрати самостійно або замовити їхню доставку додому.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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