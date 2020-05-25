IKEA призупинила роботу інтернет-магазину в Україні

IKEА тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині.

Шведська компанія не встигає обробляти зареєстровані замовлення в Україні.

– Щоб задовольнити попит і надалі відповідати високим стандартам IKEA і очікуванням клієнтів, ми прийняли рішення обробляти і доставляти вже зареєстрований замовлення і тимчасово обмежити можливість оформляти нові, – йдеться в заяві IKEA.