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Факты / Украина

IKEA возобновила доставку товаров из интернет-магазина по Киеву

Шведская компания, ритейлер мебели и товаров для дома IKEA приняла решение временно ограничить работу украинского интернет-магазина, однако возобновила опцию заказа товара с доставкой на дом в Киеве.

— Мы приняли решение временно ограничить услугу доставки товаров на дом и сделать ее доступной только по Киеву. Те заказы, которые уже зарегистрированы на выдачу через два пункта для получения заказов, будут выполняться; новые заказы временно не принимаются, — заявили в компании.

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Однако там добавили, что компания старается быстро возобновить полноценную работу сайта.

Ранее Факты ICTV писали, что 25 мая IKEА временно ограничила возможность оформлять новые заказы в украинском интернет-магазине. Шведская компания IKEА не успевает обрабатывать зарегистрированые заказы в Украине.

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