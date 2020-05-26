Шведська компанія, рітейлер меблів і товарів для дому IKEA ухвалила рішення тимчасово обмежити роботу українського інтернет-магазину, однак відновила опцію замовлення товару з доставкою додому в Києві.

– Ми ухвалили рішення тимчасово обмежити послугу доставки товарів додому і зробити її доступною лише у Києві. Ті замовлення, які вже зареєстровані на видачу через два пункти для отримання замовлень, будуть виконуватися; нові замовлення тимчасово не приймаються, – заявили в компанії.

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Однак там додали, що компанія намагається швидко відновити повноцінну роботу сайту.

Раніше Факти ICTV писали, що IKEА тимчасово обмежила можливість оформляти нові замовлення в українському інтернет-магазині. Шведська компанія не встигає обробляти зареєстровані замовлення в Україні.