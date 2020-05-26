На 74-м году ушел из жизни украинский поэт Моисей Фишбейн.
Он также был известным переводчиком и лауреатом премии имени Василия Стуса.
— Сегодня вечером после тяжелой болезни умер выдающийся украинский писатель Моисей Фишбейн, — написал глава Национального союза писателей Украины Михаил Сидоржевский в Facebook.
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Моисей Фишбейн был также членом Украинского ПЕН и Национального союза писателей Украины.
Недавно мы писали о смерти Инеллы Огневой — молодой украинской поэтессы. Инелла умерла 12 марта в Буче, где она и жила.
Источник: Михаил Сидоржевский