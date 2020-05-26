На 74-му році пішов з життя український поет Мойсей Фішбейн.

Він також був відомим перекладачем і лауреатом премії імені Василя Стуса.

– Сьогодні ввечері після важкої хвороби помер видатний український письменник Мойсей Фішбейн, – написав глава Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський в Facebook.

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Мойсей Фішбейн був також членом Українського ПЕН і Національної спілки письменників України.

Нещодавно ми писали про смерть Інелли Огнєвої – молодої української поетеси. Інелла померла 12 березня у Бучі, де вона і жила.

Джерело: Михайло Сидоржевський