Спецназ ГБР приехал в музей Гончара из-за Порошенко, пострадала журналистка

Сотрудники Государственного бюро расследований 26 мая передали Марине Порошенко повторную повестку на допрос ее мужа — пятого президента Петра Порошенко.

Для этого представители ГБР приехали в музей Гончара в Киеве, где Порошенко открыл выставку картин из своей семейной коллекции.

Адвокат Порошенко Игорь Головань рассказал, что сотрудники бюро приезжали дважды, второй раз уже с подкреплением.

— Потом они вернулись уже с подкреплением — мальчиками в масках, бронежилетах с надписями ГБР, которые, как всегда, были молчаливы, — сказал Головань.

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Со своей стороны блогер, общественный активист, ветеран АТО Александр Погребиский рассказал, что сотрудники ГБР заблокировали вход в кабинет директора музея и не пускали туда ни журналистов, ни народных депутатов.

Сообщается, что во время этих событий пострадала журналистка Прямого Анна Дзьоба.

Директор музея Гончара Петр Гончар подал заявление в полицию о повреждении входной двери здания после того, как работники ГБР прорвались в здание.

Как известно, Петр Порошенко не прибыл во вторник на допрос в ГБР, куда его вызвали как свидетеля по делу о незаконном перемещении культурных ценностей.