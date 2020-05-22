Петра Порошенко вызывают в ГБР по делу о контрабанде ценных картин

Экс-президента Украины, нардепа от ЕС Петра Порошенко вызывают на допрос в Государственное бюро расследований в качестве свидетеля, чтобы получить его показания по делу о незаконном перемещении через таможню ценных картин.

Политик должен явиться на допрос в 11.00 26 мая.

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— Вас вызвали в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля в 11.00 26 мая в уголовном производстве, в котором исследуются обстоятельства перемещения через границу Украины с сокрытием от таможенного контроля коллекции культурных ценностей, которая состоит из 43 картин всемирно известных художников, — отметили в пресс -службе ГБР.

Ранее Факты ICTv писали, что против Петра Порошенко возбудили пять дел за назначение судей Верховного суда. Адвокат Порошенко Илья Новиков заявил, что уголовное производство является попыткой дискредитировать Верховный суд как институцию и установить над ним контроль.