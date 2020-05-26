Спецназ ДБР приїхав у Музей Гончара через Порошенка, постраждала журналістка

Співробітники Державного бюро розслідувань 26 травня передали Марині Порошенко повторну повістку на допит її чоловіка – п’ятого президента Петра Порошенка.

Для цього представники ДБР приїхали до Музею Гончара в Києві, де Порошенко відкрив виставку картин зі своєї родинної колекції.

Адвокат Порошенка Ігор Головань розповів, що співробітники бюро приїжджали двічі, вдруге вже з підкріпленням.

– Потім вони повернулися вже з підкріпленням – хлопчиками в масках, бронежилетах з написами ДБР, які, як завжди, були мовчазні, – сказав Головань.

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Зі свого боку блогер, громадський активіст, ветеран АТО Олександр Погребиський розповів, що співробітники ДБР заблокували вхід у кабінет директора музею і не пускали туди ні журналістів, ні народних депутатів.

Повідомляється, що під час цих подій постраждала журналістка Прямого Анна Дзьоба.

Як відомо, Петро Порошенко не прибув у вівторок на допит до ДБР, куди його викликали як свідка у справі про незаконне переміщення культурних цінностей.