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Факты / Украина / Общество

Болгария передала Украине помощь для ликвидации Covid-19

Болгария передала гуманитарную помощь украинским медикам, которые участвуют в ликвидации последствий пандемии коронавируса в Украине.

Об этом сообщили в пресс-службе Министетсва иностранных дел Украины.

— Церемония получения медицинских средств состоялась 27 мая с участием министра иностранных дел Украины Василия Боднаря и посла Республики Болгария в Украине Костадина Коджабашева, — говорится в сообщении пресс-службы.

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Напомним, ранее мы писали, что 21 мая европейские партнеры передали украинским медикам партию средств для борьбы с коронавирусом. Защитные перчатки, маски, очки, бесконтактные термометры, респираторы и дезинфицирующие средства планируется распределить среди 936 территориальных общин Украины, сообщила пресс-служба МИД.

Источник: МИД

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