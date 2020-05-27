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Факти / Україна / Суспільство

Болгарія передала Україні допомогу для ліквідації Covid-19

Болгарія передала гуманітарну допомогу українським медикам, які беруть участь у ліквідації наслідків пандемії коронавірусу в Україні.

Про це повідомили у прес-службі Міністетсва закордонних справ України.

– Церемонія отримання медичних засобів відбулася 27 травня за участю міністра закордонних справ України Василя Боднаря та посла Республіки Болгарія в Україні Костадіна Коджабашева, – йдеться у повідомленні прес-служби.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що 21 травня європейські партнери передали українським медикам партію засобів для боротьби з коронавірусом. Захисні рукавички, маски, окуляри, безконтактні термометри, респіратори та дезінфікуючі засоби планується розподілити серед 936 територіальних громад України, повідомила прес-служба МЗС.

Джерело: МЗС

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