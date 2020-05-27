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Факты / Украина

Геннадию Москалю стало плохо в прямом эфире, его забрала скорая

Политику Геннадию Москалю стало плохо во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Когда в студии началось обсуждение, Москаль сначала с трудом отвечал, а после замолчал.

Его забрала скорая с подозрением на инсульт. Прямой эфир прервали.

Читайте: С трудом читала текст и шаталась: журналистке стало плохо в прямом эфире

Позже стало известно, что с Геннадием Москалем все в порядке. Резко упало давление, но врачи скорой стабилизировали его состояние.

Напомним, Геннадий Москаль — бывший глава Луганской, а впоследствии — Закарпатской областных государственных администраций.

11 июня Владимир Зеленский своим указом уволил его из этой должности.

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