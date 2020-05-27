Политику Геннадию Москалю стало плохо во время эфира на одном из украинских телеканалов.

Когда в студии началось обсуждение, Москаль сначала с трудом отвечал, а после замолчал.

Его забрала скорая с подозрением на инсульт. Прямой эфир прервали.

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Позже стало известно, что с Геннадием Москалем все в порядке. Резко упало давление, но врачи скорой стабилизировали его состояние.

Напомним, Геннадий Москаль — бывший глава Луганской, а впоследствии — Закарпатской областных государственных администраций.

11 июня Владимир Зеленский своим указом уволил его из этой должности.