Политику Геннадию Москалю стало плохо во время эфира на одном из украинских телеканалов.
Когда в студии началось обсуждение, Москаль сначала с трудом отвечал, а после замолчал.
Его забрала скорая с подозрением на инсульт. Прямой эфир прервали.
Читайте: С трудом читала текст и шаталась: журналистке стало плохо в прямом эфире
Позже стало известно, что с Геннадием Москалем все в порядке. Резко упало давление, но врачи скорой стабилизировали его состояние.
Напомним, Геннадий Москаль — бывший глава Луганской, а впоследствии — Закарпатской областных государственных администраций.
11 июня Владимир Зеленский своим указом уволил его из этой должности.