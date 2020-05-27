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Факти / Україна

Геннадію Москалю стало погано в прямому ефірі, його забрала швидка

Політику Геннадію Москалю стало погано під час ефіру на одному з українських телеканалів.

Коли в студії почалося обговорення, Москаль спочатку з працею відповідав, а після замовк.

Його забрала швидка з підозрою на інсульт. Прямий ефір перервали.

Пізніше стало відомо, що з Геннадієм Москалем все в порядку. Різко впав тиск, але лікарі швидкої стабілізували його стан.

Нагадаємо, Геннадій Москаль – колишній голова Луганської, а згодом – Закарпатської обласних державних адміністрацій.

11 червня Володимир Зеленський своїм указом звільнив його з цієї посади.

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