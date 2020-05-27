Минюст уменьшит количество тюрем в Украине

Министерство юстиции приняло решение сократить количество тюрем в Украине. В ближайшее время ведомство объявит перечень из девяти тюрем, где начнется остановка работы.

Глава профильного Мнистерства Денис Малюська заверил, что в Украине ни одна тюрьма не заполнена на 100%, в отличие от следственных изоляторов.

— Не тюрьмы переполнены, а СИЗО: Киев, Одесса, Херсон, где наполнение часто более 100%. Почти ни одна тюрьма не заполнена на 100%, поэтому есть смысл их закрыть. Первый этап запустим на этой неделе и объявим список из девяти тюрем, где стартует процесс замораживания (увольнения персонала, вывоз осужденных в другие места содержания), — сообщил Малюська.

Он добавил, что государство не может себе позволить содержание тюрьмы, которая загружена на 30-40%.

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Также в течение года в законодательство внесены изменения, которые позволят ведомству переходить на учреждения исполнения наказаний с комбинированным режимом безопасности.

— Это нужно для экономии средств. В системе крайне низкая зарплата у работников (8000 грн/мес.) И сверхвысокие расходы на содержание учреждений. Так мы уменьшим расходы, а за средства увольнений поднимем оплату другим работникам, — отметил министр.

Напомним, впервые о камерах СИЗО повышенного комфорта Дмитрий Малюська сообщил 18 апреля.

Источник: Mind